‘Correre, correre, correre’, è stato questo il monito lanciato dal premier Draghi qualche giorno fa in Parlamento, per dare slancio alla campagna vaccinale. Un invito esteso a tutti, agli Enti che finora hanno gestito la pandemia, affinché, in questa fase così delicata, si possa combattere al meglio la battaglia contro il Covid-19. Dunque, “massima intensità nella campagna vaccinale (senza dimenticare gli over 80 come fanno alcune Regioni) per riaprire prima le scuole – la speranza è dopo Pasqua – e poi tornare gradualmente a riaprire il resto.

