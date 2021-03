Si è scatenata una bufera politica su un evento culturale. L’antefatto è un concerto Rai all’auditorium Sant’Agostino. Polemica un po’ irrituale perché scende in campo una figura istituzionale come la presidenza del Conservatorio Sala. Antonio Verga (da sempre vicino a Claudio Mosè Principe, che alle comunali sarà in campo contro Mastella e sarà in prima linea accanto al probabile candidato alternativo Perifano) dà fuoco alle polveri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia