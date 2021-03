Sarà aprile il mese in cui, con ogni probabilità, arriverà la svolta ufficiale sul candidato sindaco della coalizione dell’alternativa all’amministrazione Mastella. Undici sigle al tavolo da cui dovrebbero uscire almeno nove liste. In questo momento è in corso una discussione sui temi programmatici. Più che altro un modo per cementare la coalizione, fortificare la coalizione che comunque vede al tavolo una congerie di liste. Lo scenario è comunque consolidato: l’asse portante è quella di un polo Pd-Cinque Stelle con civiche d’area e dal ‘correntone di maggioranza’ dei democrat sono assolutamente convinti che la coalizione sia un obiettivo politico raggiunto.

