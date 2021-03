Ancora vittime nel beneventano per la sindrome Covid-19: tre caduti in ventiquattro ore. Due persone residenti a Guardia Sanframondi, una donna di 89 anni e un uomo di 75 anni, e una donna del capoluogo di 88 anni. Per le due donne si tratta di decessi refertati al ‘San Pio’. Del decesso del 75enne ha dato notizia il primo cittadino di Guardia Sanframondi in una nota ufficiale con la quale ha espresso vicinanza ai parenti delle vittime e invitato la popolazione alla prudenza e al rispetto dei protocolli.

