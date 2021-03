Il colpo della Strega piega la Vecchia Signora: Gaich fa godere il Benevento, Juve ko [FOTO]

L’emozione al fischio finale è un tremito infinito per un Benevento capace di trasformare la recita sul palcoscenico dei grandi nella partita dei sogni, quell’idea così audace da mettere i brividi in tre punti pesantissimi che valgono una fetta di salvezza. Scuote ancora una volta la storia la Strega e lo fa castigando la Juventus campione d’Italia in carica, grazie al gol del numero sette meno atteso della giornata. Quando tutti aspettavano la spinta decisiva di Cristiano Ronaldo per tenere vive le speranze dei bianconeri di accorciare le distanze sull’Inter capolista, a diventare protagonista assoluto è il 7 giallorosso, quell’argentino di origini tedesche arrivato dalla Russia. E’ Adolfo Gaich a vestire i panni del giustiziere della Vecchia Signora, con l’affondo letale al 69’ che incenerisce la fiducia dei padroni di casa, ma che soprattutto regala ai giallorossi un successo tanto insperato quanto meritato e che in un colpo solo fa diventare la storia leggenda.

