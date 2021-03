Il livello dell’autostima non potrà essere al massimo, ma quello delle motivazioni dovrà essere necessariamente alto, per la voglia di provare a fare bella figura al cospetto della Juventus, ma soprattutto per la necessità di mettersi alle spalle quella preoccupante involuzione che ha fatto scivolare il Benevento a pochi passi dalla zona retrocessione. E la vittoria di una diretta inseguitrice come il Torino nel recupero di ieri pomeriggio con il Sassuolo, in tal senso deve essere una leva motivazionale in più per capire che la tendenza va cambiata, se si vuole mantenere la categoria e non sprecare tutto ciò che di buono è stato fatto nella prima parte della stagione.

