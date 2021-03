“Accolti i ricorsi introduttivi, i primi ed i secondi ricorsi per motivi aggiunti, quali proposti in entrambi i giudizi, con l’annullamento degli atti ivi rispettivamente impugnati” è quanto si legge nella sentenza pubblicata ieri 17 marzo dal Tar Campania sezione quinta nel ricorso contro la società New Vision presentato dal Comune di Sassinoro, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Balletta, per la realizzazione di un impianto di compostaggio. Al fianco del Comune si è schierato un intero territorio, a partire dal vicino Comune di Morcone, dalla Provincia di Benevento e la Comunità Montana Alto Tammaro, sino alla vicina Regione Molise, al Comune di Campobasso e ai privati cittadini attraverso un comitato civico.

