Vaccini, la testimonianza di Matteo Rossi, professore dell’UniSannio: “Gli ultimi fatti preoccupano, ma tornerei a vaccinarmi”

“AstraZeneca è un vaccino per i giovani e i forti e non per i più deboli: lo hanno detto in tanti, comincio a pensarlo anche io, in particolare alla luce di quanto sta succedendo, è un preparato per persone forti anche sul piano psicologico. Io dopo la somministrazione non mi sono alzato dal letto per 24 ore, per uno stato di spossatezza, ma poi sono stato bene, che cosa sarebbe successo ad una persona anziana o con problemi di salute? Me lo chiedo con preoccupazione. E’ un vaccino che va bene per persone che godono di una buona salute: la riflessione dominante tra noi che lo abbiamo ricevuto”. La testimonianza sugli inconvenienti post somministrazione del preparato da parte del docente universitario, professore associato di Finanza Aziendale presso Unisannio, Matteo Rossi.

