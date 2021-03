Due questioni delicate in via di risoluzione per quanto concerne la campagna vaccinale in Campania: i fragili e i docenti fuorisede. Verso la risoluzione il caso dei prof, quelli residenti in Campania ma che insegnano fuori dal territorio regionale e che fin qui in diversi casi ma non in tutti non sono stati coperti né in sede di lavoro né in luogo residenza. Da domani è aperta la piattaforma per le adesioni alla campagna vaccinale riservata alla categoria degli insegnanti (scuola e università) e personale Ata che risiedono in Campania, ma svolgono il proprio lavoro fuori regione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia