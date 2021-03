“Riguardo l’ultima decisione dell’Aifa di sospendere il vaccino AstraZeneca dico che bisogna evitare allarmismi e non andare dietro a ‘bufale’, ‘fake news’ che girano in rete. Io non sono uno specialista ma dico a chi ha ricevuto il preparato e non ha palesato situazioni critiche di stare tranquillo e avere fiducia visto che c’è un regime di sorveglianza sanitaria su tutti”, quanto asserito dal presidente dell’Ordine dei medici di Benevento, Giovanni Pietro Ianniello in merito alla vicenda concernente AstraZeneca e i suoi nuovi sviluppi.

