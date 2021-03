Vaccini, superata quota 30mila somministrazioni nel Sannio. Malumori nel personale scolastico per le lunghe attese

Si cerca di accelerare sul fronte delle vaccinazioni per terminare quanto prima possibile le operazioni per il personale della scuola e cominciare con le forze dell’ordine e le municipali la settimana prossima. E’ l’obiettivo dell’Asl di Benevento che ieri ha raggiunto il numero di 31.570 inoculazioni dall’inizio della campagna vaccinale: un dato non trascurabile che rappresenta il 5,67% del totale del somministrato in Campania (461.961 dosi).

