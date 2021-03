“Quelli previsti dalla bozza del Decreto Sostegno non sono contributi utili ad aiutare gli imprenditori ma una miseria che non arginerà lo stillicidio dei fallimenti, soprattutto per un settore quello dell’ospitalità a tavola che vale il trenta per cento del prodotto interno lordo. Mio Italia lo va dicendo da mesi: urgono risarcimenti basati, urgono risarcimenti basati sulle effettive perdite di fatturato per l’intero anno 2020 parametrato sul 2019. Punto”, la presa di posizione per il ‘Movimento Imprese dell’Ospitalità’, Mio, di Mario Carfora delegato per la Campania e il Sannio, dichiarazioni condivise dal presidente nazionale Paolo Bianchini.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia