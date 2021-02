Sei alunni risultati positivi negli ultimi giorni presso il Liceo Scientifico ‘Rummo’ e tre classi in quarantena, per disposizione dell’Asl di Benevento che ha imposto misure ritenute adeguate alle circostanze per tre classi con gli allievi che sono in quarantena precauzionale.

