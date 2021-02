Quattordici pazienti sono risultati positivi al SarsCov2 presso la clinica “Maugeri” di Telese Terme, in particolari per degenti allettati nel secondo piano della struttura. Un dato che ha suscitato preoccupazione tra gli stessi operatori della struttura e che riporta alla mente le fasi più difficili della pandemia in terra sannita. Centosessanta pazienti della struttura sono adesso tutti in quarantena.

