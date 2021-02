“Anche se stiamo parlando di un’ipotesi di ordinanza, di un proclama, ci sembra che il provvedimento anticipato dal presidente della Regione sia illegittimo perché c’è una sentenza del Tar Campania che ha stabilito che ogni provvedimento di sospensione della didattica in presenza, di chiusura delle scuole debba essere assunto per i comprensori territoriali in cui emergano indici epidemiologici particolarmente preoccupanti e non su scala regionale generale”. Il giudizio della dottoressa Francesca Cilento – componente del comitato ‘Genitori per la scuola’ – rispetto l’ordinanza di chiusura delle scuole preannunciata ieri pomeriggio dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia