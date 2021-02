Un altro paziente ha perso la vita ieri a causa del nuovo Coronavirus e della sindrome virale innescata dal patogeno: una donna di 74 anni di Sant’Agata de’ Goti. In 48 ore quattro decessi presso il nosocomio di via Pacevecchia dove torna nuovamente a crescere il numero degli ospedalizzati con sei ricoveri in 24 ore: in due casi per pazienti sanniti, in altri quattro per pazienti provenienti da altri territori campani.

