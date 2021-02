Come avevamo anticipato già nell’edizione di mercoledì, Fernando Errico sosterrà la rielezione a sindaco di Clemente Mastella a Benevento. Ciò avverrà, non tanto in ragione degli antichi rapporti (Errico è stato capogruppo in Regione e coordinatore provinciale del Campanile) che pure tra alterne vicende politiche sono rimasti sempre nei binari della cordialità, ma quanto in nome della comune lealtà politica a Vincenzo De Luca e alle espressioni politiche che fanno riferimento al governatore. Errico e Mastella avevano già concordato mosse comuni a inizio settimana, ieri il faccia a faccia a Palazzo Mosti.

