Anche per i cittadini over 80 di Buonalbergo è iniziata la campagna vaccinale contro il Covid 19. Lo scorso mercoledì i primi prenotati nel Comune fortorino hanno ricevuto la convocazione per ieri, venerdì 19, presso il centro vaccinale di San Giorgio del Sannio in Via Manzoni. Infatti, il Comune fortorino si trova nel Distretto di San Giorgio del Sannio, per cui i cittadini sono costretti a percorrere un bel po’ di chilometri per potersi sottoporre all’agognata vaccinazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia