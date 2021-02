Sei partite senza vittorie e un calendario che metterà prima la Roma e poi il Napoli sul cammino del Benevento. Vista così, ci sarebbe da mettersi il cuore in pace, ma anche davanti a un impegno sulla carta proibitivo Inzaghi non perde la fiducia. Dispensa messaggi positivi, con i quali prova ad andare oltre alle apparenze e a quei soliti pronostici che sembrano sigillati. Il tecnico giallorosso mette in fila le carte, passa in rassegna la sua truppa e non perde il buonumore, nonostante rischi di perdere qualche pedina.

