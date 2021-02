Riscontri positivi all’appello di Civico 22 per cambiare passo nella costruzione di una coalizione alternativa all’amministrazione. Il Pd non rilascia dichiarazioni ufficiali, ma fonti interne al partito fanno sapere che “la comunità dem di Benevento non vede l’ora sia convocato il tavolo, una esigenza che condividiamo e per cui ci spendiamo da qualche tempo”. Nel week end dovrebbe essere, a questo punto decisa la data. Il summit dovrebbe andare in scena la prossima settimana, forse nella spaziosa sede di Civico 22 a via Traiano.

