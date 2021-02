Quasi 17mila le persone nel beneventano a cui è sta somministrata almeno una dose di vaccino anti-Covid: il dato refertato dalla piattaforma regionale che monitora i territori sulla campagna vaccinale e che è vicino in cifra assoluta a quello registrato in Irpinia dove la popolazione è ben maggiore, per una percentuale di incidenza superiore dunque come del resto è superiore alla stessa media regionale.

