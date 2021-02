Europei 2021: quali giocatori del Benevento possono sperare in una convocazione?

Come tutti sappiamo, gli Europei inizialmente previsti per il 2020 sono stati posticipati al 2021 a causa della pandemia da covid-19. In questo modo, l’Europeo che avrà luogo quest’anno sarà il primo ad essere disputato in un anno dispari.

Per quanto riguarda la nostra Nazionale, l’Italia guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini è riuscita a qualificarsi alla fase finale della competizione ed il girone nel quale è stata sorteggiata , il girone A, sembrerebbe abbastanza abbordabile con Svizzera, Turchia e Galles.

Con l’avvicinarsi al fischio d’inizio della competizione, inizia anche il solito toto nomi per quanto riguarda le probabili convocazioni da parte di Mancini.

Vediamo, dunque, quali potrebbero essere i 23 giocatori a prendere parte alla spedizione azzurra di Euro 2021.

Portieri

Non ci sono molti dubbi per quanto riguarda i portieri.

Gianluigi Donnarumma è ormai titolare inamovibile tra i pali. Il secondo dovrebbe essere senza particolari dubbi Salvatore Sirigu nonostante la sua stagione non proprio positiva con il Torino.

Gli unici dubbi che sembrano restare riguardano il terzo portiere per il quale vi è un duello tra Gollini e Cragno. Ma anche le prestazioni di Marco Silvestri del Verona non sarebbero da sottovalutare.

Difensori

Le maggiori scommesse online arrivano in difesa. Qui, infatti, la situazione è piuttosto ingarbugliata. Ad oggi, quelli che sembrano sicuri sono Alessandro Florenzi, reduce da buone prestazioni con il Paris Saint-Germain, Leonardo Bonucci e Francesco Acerbi.

Mancini vorrebbe aggiungere a questi nomi quello di Giorgio Chiellini, ma il 35enne non gode di una forma fisica ottimale. Nel caso in cui il difensore juventino non riuscisse a prendere parte a questo evento il suo posto potrebbe esser preso da Alessio Romagnoli anche se le buone prestazioni di Alessandro Bastoni con l’Inter e durante le ultime uscite con la Nazionale fanno ben sperare.

Sulle fasce la lotta è piuttosto complicata. Ma è proprio qui che potrebbe ritagliarsi uno spiraglio Gaetano Letizia del Benevento. Infatti, se fino a settembre Giovanni Di Lorenzo sembra un titolarissimo di questa zona del campo, le sue ultime prestazioni non sono state brillanti. D’ambrosio è alle prese con problemi fisici. Anche Calabria non è sicuro al 100%.

Sulla sinistra c’è una lotta aperta a tre per due posti. A contendersi il ruolo sono Spinazzola, Emerson e Biraghi.

Centrocampo

Anche in questo caso, la cerniera di centrocampo sembrerebbe ben delineata. Infatti, i tre giocatori titolari nel 4-3-3 sono Jorginho, Barella e Verratti, con Manuel Locatelli pronto ad entrare in campo a sostegno della squadra.

Tra gli altri giocatori il più quotato è Lorenzo Pellegrini, che con la sua duttilità riesce a ricoprire più zone di campo. A questo punto, resterebbe da capire quale potrebbe essere il giocatore ad occupare il sesto slot a centrocampo.

A settembre il più titolato era Gaetano Castrovilli, ma le sue prestazioni con la Fiorentina sono notevolmente calate allontanando anche la possibilità di una sua convocazione per l’Europeo.

A dare speranza al Benevento ci sono varie dichiarazioni del ct Mancini dove ha spesso mostrato apprezzamento per Nicolas Viola dichiarando che potrebbe essere una soluzione per la rosa degli azzurri.

Attaccanti

A questo punto rimarrebbero a disposizioni sei slot per gli attaccanti.

Tra questi sei, quattro sembrerebbero già occupati da Lorenzo Insigne, Federico Chiesa, Andrea Belotti e Ciro Immobile. Considerato questo, quindi, rimarrebbero disponibili due posti. Mancini spererebbe in un recupero di Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma è fuori da settembre a causa della rottura del crociato patita contro l’Olanda. Il suo rientro in campo è previsto per aprile e, nel caso in cui dimostrasse di essere al massimo della forma, Mancini lo convocherebbe senza dubbio.

Anche Moise Kean potrebbe conquistarsi la convocazione dal momento che sta disputando una più che buona stagione con il PSG.

In agguato ci sono anche El Shaarawy, Berardi e Ciccio Caputo. Inoltre, Mancini ha dimostrato anche un certo apprezzamento nei confronti di Roberto Insigne del Benevento.