“Sulla scuola bisogna agire secondo ragionevolezza tenendo conto delle indicazioni delle autorità sanitarie senza prendere parte per posizioni preconcette. Non è che le scuole si chiudono a cuor leggero. Alcuni scienziati invitano a fare attenzione rispetto alle varianti del Coronavirus. Attesa questa indicazione bisogna capire cosa fare per tutelare la salute delle persone e dei bambini in particolare”, le considerazioni di Clemente Mastella rispetto alla questione del riaprire o meno alla didattica in presenza, dopo la chiusura disposta per l’emergenza meteo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia