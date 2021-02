Resi pubblici dalla Procura della Repubblica di Benevento i risultati dell’indagine sul caso Tetracloroetilene nell’acqua da pozzo immessa nell’acquedotto di Benevento, anticipando “la richiesta di archiviazione del’indagine” essendo “i valori nella norma” pur “in presenza di contaminazione ma non in concentrazione tale da rendere l’acqua non potabile e non essendo stati individuati i responsabili della contaminazione”. Quanto notiziato dal Procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro che ha refertato all’opinione pubblica i risultati di una indagine che ha approfondito la questione negli ultimi mesi.

