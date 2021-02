L’esame da big per il cambio di passo: la Strega ci prova, ma finora la Roma con le piccole ha fatto en plein

Il senso della stagione del Benevento passa anche dalle prossime due partite, quando i giallorossi troveranno sul proprio cammino due big del campionato: prima la Roma, poi il Napoli. Riuscire a fare punti in due impegni sulla carta proibitivi potrebbe essere l’ideale trampolino di lancio in vista dello sprint decisivo per ottenere la permanenza in Serie A. Facile a dirsi, decisamente meno a farsi anche perché la Strega dovrà vedersela contro avversari che finora hanno concesso le briciole alle cosiddette piccole del torneo.

