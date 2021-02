L’imbarazzo della scelta, finalmente. Toccherà strappare il numerino e mettersi in fila per prenotare un posto nel centrocampo del Benevento. In stagione, finora, non era mai successo: tutti disponibili e soli tre posti da assegnare. Nella sua seconda vita in Serie A, la Strega è stata sempre costretta a fare i conti con assenze e acciacchi nella zona cardine del suo assetto, obbligando il tecnico giallorosso agli straordinari, a rovesciare gli scenari o a adattare le sue pedine per limitare al massimo i danni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia