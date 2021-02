Dugenta, previste quattro nuove assunzioni al Comune

Nei giorni scorsi l’amministrazione locale, guidata dal sindaco Clemente Di Cerbo, ha provveduto ad approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2021/2023. Il governo cittadino ha previsto l’assunzione di quattro nuove unità lavorative. Nel provvedimento è stato precisato che la spesa derivante dalla programmazione rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dalla Legge in tema di contenimento della spesa di personale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia