Neve, pochi disagi nel Sannio ma ora il pericolo è il gelo

L’intensità delle precipitazioni nevose inferiori a quanto preventivato hanno evitato l’insorgere di grossi problemi ieri nel capoluogo e nelle interconnessioni tra viabilità esterna e interna per la circolazione stradale e la pubblica sicurezza. E’ durato poche ore il dirottamento dei mezzi pesanti dalle tangenziali verso il piazzale di Santa Colomba, operazione condotta in modo coordinato da Polizia Stradale e Municipale di Benevento. Prima di mezzogiorno il referto della Protezione Civile sulla transitabilità del raccordo autostradale ha consentito il via libera per i mezzi pesanti per tornare a utilizzare la viabilità esterna alla città.

