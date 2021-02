La denuncia: “Immobili ex Iacp, dilaga il degrado. Manutenzione inesistente e in alcuni casi piove all’intero dei caseggiati”

Il segretario provinciale di Benevento del Sunia (sindacato inquilini e assegnatari), Giuseppe Falzarano, torna a denunciare “le innumerevoli situazioni di degrado in immobili di edilizia economica e popolare ex Iacp, attuale Acer, con la manutenzione ormai assente da mesi se non da anni, e tanti casi limite con caseggiati tra capoluogo e provincia, in cui addirittura piove dentro i vani, per infiltrazioni cui non si è posto rimedio”.

