Ancora una vittima del SarsCov2 presso il ‘San Pio’: un sessantanovenne di Calvi Risorta ucciso dall’infezione virale innescata dal virus. Nonostante sei dimissioni (cinque per pazienti sanniti) e purtroppo il decesso registrato, in ospedale non è calato il numero dei ricoverati: sette in ventiquattro ore, di cui sei residenti nel Sannio.

