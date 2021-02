Fondi straordinari per piccoli Comuni: dieci enti interessati nel beneventano

“E’ in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo al decreto del Ministro dell’Interno che assegna a ciascun comune italiano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, 81.300 euro di contributi da utilizzare per mettere in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per abbattere le barriere architettoniche, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. In base alla legge, per non perdere i contributi, gli enti beneficiari dovranno iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021. La verifica su tempi ed utilizzo dei fondi spetterà al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni”. A darne notizia il deputato M5S Antonio Federico.

