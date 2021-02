Alle spalle il mercato e le sconfitte di un mese di gennaio che ha lasciato brutti ricordi in casa Benevento. Quattro ko in sei partite e 17 gol subiti che non hanno prodotto danni evidenti sulla classifica solo perché il ritmo delle concorrenti non è stato poi così sostenuto. Nonostante la frenata sia certificata dai numeri, dunque la formazione giallorossa può permettersi di non farsi deprimere troppo da questa parentesi negativa, anche perché si tiene sempre a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

