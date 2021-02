Portare in panchina Adolfo Gaich per la gara di domenica con la Sampdoria è un progetto affascinante, ma non semplice da realizzare. Questo perché l’attaccante argentino, prima di potersi mettere effettivamente a disposizione di Inzaghi, è dovuto tornare in Russia nel tentativo di velocizzare l’iter burocratico del suo tesseramento e ottenere il transfer internazionale che gli consentirà di scendere in campo con il Benevento.

