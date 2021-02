“È urgente riaprire ristoranti, bar, pub, pizzerie, anche la sera, in tutta la Campania. Non c’è alcuna evidenza scientifica alla base dello stop all’attività di somministrazione di cibi e bevande dopo le ore 18. La decisione di chiudere i locali ha provocato e sta provocando il fallimento di decine di migliaia di piccole imprese in tutta Italia, con relative tragedie familiari”, così il referente per la Campania del Mio, l’imprenditore sannita Mario Carfora.

