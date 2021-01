Raccomandazione del presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca per le dirigenze scolastiche degli istituti superiori campani ormai a ridosso della riapertura programmata per lunedì primo febbraio: la principale, quella relativa alla specificazione secondo la quale “ciascuna classe dovrà vedere in presenza nelle aule non oltre la metà degli allievi”. Una indicazione di non poco conto perché dalle linee guida governative pareva possibile alternare le classi a ranghi pieni nei giorni della settimana interpretando l’indicazione sulla metà delle presenze come da far valere per il complesso degli istituti.

