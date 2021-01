Ripresa lezioni, ipotesi raddoppio delle corse dei bus ma i gestori chiedono garanzie sui rimborsi

Nuova riunione in Prefettura per limare tutti gli aspetti relativi alla riapertura delle scuole superiori, in particolare per quanto concerne il piano trasporti mirato. Ieri il vertice alla presenza delle aziende di trasporto e con la partecipazione oltre che del padrone di casa, il Prefetto Francesco Antonio Cappetta, anche del provveditore Alfonso Vito, dell’assessore ai Trasporti del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone e del professor Mariano Gallo docente Unisannio (ordinario di ‘Ingegneria dei Trasporti’) che ha contribuito per la Regione Campania alla redazione del piano sui trasporti sicuri per le scuole superiori sannite e l’interconnessione tra capoluogo e provincia per gli studenti che affluiscono in città dai vari centri.

