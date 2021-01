Molti genitori, quelli pro Dad, confidavano nella possibilità di un provvedimento sindacale su scala comunale per potere rinviare il ritorno dei figli tra i banchi ma non è andata così, e ieri c’è stata la formalizzazione di quanto il sindaco di Benevento aveva già preannunciato in modo chiaro ed esplicito, scelte conseguenziali ai bassi indici contagio ed una situazione refertata come sicura dalle autorità sanitarie e dunque via libera al ritorno tra i banchi.

