Tre occupazioni di altrettanti alloggi di edilizia popolare in otto giorni: il 14 gennaio (per un Erp comunale), il 18 gennaio (per un alloggio ex Iacp odierno Acer) e ieri l’altro per un altro appartamento (sempre ex Iacp, odierno Acer) e per di più mentre era in corso il funerale dell’assegnataria deceduta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia