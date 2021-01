Il Tribunale Amministrativo della Campania si è pronunciato sull’ordinanza relativa all’attività scolastica nel territorio regionale, stabilendo “l’adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola Primaria”. Disposta già per oggi l’apertura delle classi IV e V elementare, con decisione “da intendersi autoesecutiva quanto alle classi della scuola elementare … che sono allo stato già aperte sia pure per un numero più limitato di studenti e che non richiedono misure ulteriori ai fini della riapertura totale”.

