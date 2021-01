Il via libera di Antonio Conte alla cessione di Andrea Pinamonti non è ancora arrivato, ma intanto il ragazzo di origini trentine continua a essere escluso dai convocati. Ieri l’attaccante che piace al Benevento non è partito con il resto della squadra alla volta di Firenze, dove questo pomeriggio i nerazzurri sfideranno la Fiorentina di Prandelli per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A tenere ai box Pinamonti è un problema alla caviglia che da mesi non gli dà tregua.

