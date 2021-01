Il pensiero fisso è il mercato. In attesa che nella giornata odierna riprenda la preparazione alla delicata sfida di domenica contro il Crotone, in casa Benevento a catturare l’interesse di tutti sono le trattative che la società tiene in piedi per provare a consegnare quanto prima a Inzaghi i rinforzi di cui ha bisogno. Sia chiaro, dalla sessione invernale non arriveranno stravolgimenti: l’obiettivo è quello di modellare al meglio l’organico con l’arrivo di due o al massimo tre pedine, che chiaramente dovranno essere accompagnati da altrettante uscite.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia