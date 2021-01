“Nonostante in queste ore si dia per cosa fatta la realizzazione degli impianti di trattamento dei reflui urbani, purtroppo ancora non è così. Infatti il commissario straordinario unico per la Depurazione di nomina governativa, al momento ha solo espletato la gara per affidare la progettazione dei 4 depuratori da farsi a Benevento, ma i progettisti prima di redigere il progetto definitivo dovranno fare i conti con le maldestre individuazioni dei siti di Sant’Angelo a Piesco e di Santa Clementina dove si dovrebbero realizzare due dei quattro depuratori”. A denunciarlo in una nota congiunta sono le associazioni Lipu – sezione di Benevento, Associazione Wwf Sannio; Cai Club Alpino Italiano – sezione di Benevento; Forum Salviamo il Paesaggio – Comitato di Benevento; Fai Fondo Ambiente Italiano – delegazione di Benevento; Comitato di quartiere Santa Clementina; Slow food Benevento e Archeoclub d’Italia – sezione di Benevento.

