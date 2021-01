Troppe le certezze ai box tra i giallorossi, da Caldirola a Letizia passando per Iago Falque, Viola e Moncini, tutti disarmati e costretti ad un lento recupero per rientrare a disposizione del Benevento. Con loro anche Tello che non rientra per il match con i nerazzurri e soprattutto Tuia, ai box dopo il fastidio accusato nei minuti finali della Sardegna Arena. Anomalie che hanno spinto il direttore sportivo Pasquale Foggia ad accelerare anche sul mercato.

