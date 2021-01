Il Benevento se l’è giocata da Benevento, ma stavolta non è bastato per ribaltare i pronostici. Messa a dura prova da una serie infinita di assenze, la formazione giallorossa è riuscita a rimanere in partita per 70 minuti contro l’esuberante Atalanta di Gasperini, prima di arrendersi nei venti minuti finali ai colpi di genio di un ispiratissimo Josip Ilicic.

