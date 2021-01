Finito lo scorso settembre il mandato proroga per l’ultimo presidente dell’autonomia camerale beneventana Antonio Campese e da pochi giorni quello per l’ultimo omologo per l’autonomia camerale irpina: due circostanze che inducono a ritenere altamente probabile che sia ormai imminente un nuovo decreto regionale per rimodulare per la terza volta (la precedente nel settembre 2018 e la successiva con revisione dei risultati elettorali in rapporto al peso delle rappresentanze nel dicembre 2019) le rappresentanze delle sigle nel parlamentino risolvendo alcuni profili lasciati aperti da contenziosi tra le organizzazioni territoriali.

