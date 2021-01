Non si perde tempo presso l’azienda ospedaliera ‘San Pio’ in quella che resta una costante corsa alle forniture di materiale necessario per combattere il Coronavirus. Nuovo maxi ordine di siringhe e aghi speciali utili per dosare e inoculare correttamente il preparato vaccinale Pfizer Biontech, quello basato su ingegneria genetica per Rna modificato, con due dosi successivi e catena logistica del freddo estremo (-80 gradi sotto lo zero termico) che al momento resta l’unico effettivamente disponibile, in attesa di potere ottenere forniture di quello ‘Moderna’ solo leggermente meno complesso quanto a conservazione e modalità di dosaggio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia