Soddisfatto il presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, Giovanni Pietro Ianniello per il livello di avanzamento per la campagna vaccinale con ottime prospettive per la somministrazione prima dose “ormai quasi totale per i medici ospedalieri e delle cliniche private, del territorio tutte, tra oggi, domani e dopo domani per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Entro sabato tutti i medici del territorio – tranne libero professionisti e gli odontoiatri – riceveranno la prima dose”.

