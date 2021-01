L’ente di Viale Minieri ha avviato la procedura aperta per l’individuazione per il triennio 2021/2023 di un soggetto “Attuatore” per l’affidamento in prosecuzione del servizio Siproimi. È questo l’acronimo di Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) è l’acronimo della rete che sostituisce gli Sprar dopo il “decreto sicurezza”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia