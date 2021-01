Quel malcelato fastidio tipico delle occasioni perse. E’ ciò che accompagna la Strega dopo la sconfitta subita con il Milan, a cui è bastato un gol per tempo (vantaggio di Kessie su rigore, raddoppio di Leao a inizio ripresa) per cancellare il tabù giallorosso e riprendersi di prepotenza il primato in classifica. Il Benevento però ha più di qualcosa da recriminare per il palo colpito da Insigne, per il raddoppio arrivato proprio nel momento in cui gli uomini di Inzaghi stavano preparando l’assalto alla porta di Donnarumma, per qualche buona opportunità sprecata e soprattutto per il rigore fallito da Caprari che avrebbe potuto riaprire la contesa, a mezzora dalla fine e con i padroni di casa che potevano usufruire della superiorità numerica (espulsione di Tonali intorno alla mezzora).

