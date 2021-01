Sull’accoglienza al Milan scoppia la polemica: la Polizia municipale indaga su possibili violazioni delle misure anticontagio. Imbrattata la sede del club dei tifosi rossoneri

L’accoglienza riservata da parte di alcuni tifosi all’arrivo in città del Milan ha sollevato un vespaio di polemiche. In molti non hanno digerito che i sostenitori di fede rossonera hanno presenziato davanti all’hotel cittadino che ha ospitato gli uomini di Pioli, accogliendo gli stessi con torce e fumogeni. Qualcuno ha pensato bene di imbrattare con scritte eloquenti la sede del Milan Club Benevento, in via Maria Pacifico (nella foto), mentre la Curva Sud ha diramato un comunicato per manifestare il proprio disappunto.

